Medicana Kadıköy Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Güney Şenol, uyku düzeninin sağlık açısından önemine dikkat çekerek, yeni yılda sağlıklı bir uyku rutini oluşturmanın yollarını anlattı.

Doç. Dr. Şenol, düzenli ve kaliteli uykunun hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı desteklediğini belirterek, “İyi bir uyku, modern hayatın en kıymetli kaynaklarından biridir. Başarılı bir yaşam sürmek için uykuya gereken değeri vermek şart. Her gece aynı saatte yatmak ve sabah aynı saatte kalkmak, biyolojik saatin dengeli çalışmasını sağlar. Vücudun biyolojik ritmi bu düzenle uyum içinde çalışır ve bu da metabolizma ile sinir sistemi üzerinde olumlu etkiler oluşturur. Düzenli bir uyku alışkanlığı, enerjik ve zinde bir yaşam için vazgeçilmezdir” ifadelerini kullandı.

Yatmadan önce elektronik aletleri uzaklaştırın

Yatmadan önce yapılan bazı alışkanlıkların uyku kalitesini doğrudan etkileyebileceğine değinen Doç. Dr. Mehmet Güney Şenol, “Özellikle akşamdan önce kafein ve alkol alımına dikkat edilmelidir. Kafein, uykuya geçişi zorlaştırabilir ve uykunun derinliğini azaltabilir. Alkol ise uykuya dalmayı hızlandırsa da, uyku döngüsünü bozarak sabahları daha yorgun uyanmanıza neden olabilir. Ayrıca yemeklerden hemen sonra yatmaktan kaçınılmalı çünkü mide problemleri uyku kalitesini olumsuz yönde etkiler” açıklamalarında bulundu.

Akşam saatlerinde elektronik cihazlardan uzak durulmasının önemini vurgulayan Doç. Dr. Mehmet Güney Şenol, "Telefonlar, bilgisayarlar ve televizyonlar gibi elektronik cihazlar, mavi ışık yayarak uyku düzenini bozar. Bu ışık, melatonin hormonunun salgılanmasını engelleyerek uykuya geçişi zorlaştırır. Yatmadan en az 30 dakika önce elektronik cihazlardan uzak durmak, uyku kalitesini artıracaktır" şeklinde konuştu.

7-9 saatlik uyku süresi yeterli kabul edilir

Uyunan ortamın, kaliteli bir uyku için önemli olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Mehmet Güney Şenol, “Uyunan odanın karanlık, sessiz ve serin olması uykuya geçişi kolaylaştırır. Ayrıca rahat bir yatak ve uygun bir yastık seçimi uyku kalitesini doğrudan etkiler. Yatmadan önce rahatlatıcı bir ortam hazırlamak, daha derin ve dinlendirici bir uyku uyumaya yardımcı olacaktır. Her bireyin uyku ihtiyacı farklıdır ancak yetişkinler için 7-9 saatlik uyku süresi genellikle yeterli kabul edilmektedir diyen Doç. Dr. Mehmet Güney Şenol, “Bununla birlikte uykunun kalitesi, süresinden daha önemlidir. Kaliteli bir uyku, sadece uyku süresiyle değil aynı zamanda uyku döngüsünün düzgün işlemesiyle de ilgilidir. Yeterli uyku almak; vücudun kendini yenilemesini sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir ve zihinsel sağlığı iyileştirir. Uyku süresini takip etmek için bir uyku uygulamasından yararlanılabilir. Vücudu dinlemek ve eğer sabahları yorgun hissediliyorsa, uyku süresini artırmak gerekebilir. Yeni yıl, sağlıklı alışkanlıklar edinmek için harika bir fırsattır. İyi bir uyku rutiniyle, fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirmek, günün her anında enerjik ve verimli olmayı sağlamak mümkündür” dedi.