Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde bulunduran 17 şahıs yakalandı.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından 3 gün boyunca yapılan çalışmalarda 14 parça halinde 4 bin 348 kullanımlık uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 1.63 gram uyarıcı madde, 17 adet hap ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan 13 şahıs hakkında işlem başlatılırken uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 4 ise şahıs tutuklandı.