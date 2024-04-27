Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucusu satıcısı dahil olmak üzere 6 şüpheli yakalandı.

Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 0,27 gram metamfetamin maddesi, 0,54 gram kannabinoid (Bonzai) ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (Bong) ele geçirildi. Haklarında; ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda şahıslara uyuşturucu madde satan şüpheli de tespit edilerek evinde yapılan aramada; 7,33 gram metamfetamin, 0,94 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 2 adet uyuşturucu tüketiminde kullanılan aparat (Bong) ele geçirildi. Konuyla ilgili uyuşturucu satıcısı ve 4 şüpheli şahıs yakalandı. ‘Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti’ suçu kapsamında adli makamlara sevk edilen uyuşturucu madde satıcısı Gölpazarı Sulh Ceza Hâkimliği’nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli şahsa ise; ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak’ suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.