Bilecik'te otobüs terminalinde vatandaşlara yönelik güvenlik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından Bozüyük ilçesindeki Otobüs Terminali ziyaret edildi. Gerçekleştirilen çalışmada vatandaşların güvenlik konularında bilinçlendirilmesi amacıyla çeşitli bilgilendirmelerde bulunuldu. Ekipler tarafından, 112 Acil İhbar Hattı'nın doğru ve etkin kullanımı, dolandırıcılık çeşitleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri ile Toplum Destekli Polislik hizmetleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Ayrıca genel güvenlik konularında farkındalığın artırılması ve olası mağduriyetlerin önlenmesine yönelik uyarılarda bulunuldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, benzer bilgilendirme faaliyetlerinin vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda devam edeceğini bildirdi.