Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yapılan operasyonda bir kilo 20 gram skunk, 100 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi, 3 kişi ise gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında, dün Gebze ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde bir kilo 20 gram skunk, 100 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslardan biri tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.