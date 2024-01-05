Her gün onlarca firma ve yüzlerce vatandaşla görüşme yapan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 2019 yılından bu yana 58 bin 529 kişiyi işe yerleştirdi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un göreve geldikten sonra verimli hale getirdiği ESBİM, iş arayanlarla ilçede faaliyet gösteren sektörün öncü firmalarını buluşturarak mülakatlar gerçekleştiriyor. Birim, 2019 yılından bu yana mülakatlara katılanlar arasından 18 bin 159 kadın ve 429 engelli olmak üzere 58 bin 529 vatandaşın sağlık, lojistik, gıda, tekstil, kimya, mobilya, kozmetik, inşaat, sanayi ve özel güvenlik gibi çeşitli sektörlerde istihdamını sağladı.

Vatandaşlar mesleki eğitimlerle destekleniyor

Sanayinin aradığı nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için istihdam öncesi vatandaşlara çeşitli branşlarda eğitim verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “35 kişilik bir ekip kurduk. Bu arkadaşlar 2 bin 700 firmayla görüşerek firmaların taleplerini aldı ve Esenyurtlu hemşehrilerimizle paylaştı. Bu şekilde 58 bin 529 kişiyi işe yerleştirdik. Bazı alanlarda istihdam sağlayamıyoruz. Onun için EMEĞİM bölümünü oluşturduk. Bu birim üzerinden sanayinin ihtiyacı olan insan kaynağını yetiştirmek üzere 24 ayrı branşta kurs veriyoruz. Bu kurslar üzerinden yaklaşık 4 bin 200 arkadaşımıza sertifikalı eğitim vererek onları işe yerleştirdik” dedi.