Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İnegöl’de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk ediliyor.

Bursa Emniyet müdürlüğü Narkotik Büro amirliği ekiplerince İnegöl'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Helikopter destekleri yapılan operasyonda ekipler tarafından evler didik didik arandı.

Ekipler tarafından yapılan baskında 60'a yakın uyuşturucu taciri yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınarak karakola götürülen şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk ediliyor.

Detaylar gelecek…

Kaynak: FAHRETTİN ENİŞ Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ