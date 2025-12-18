Körfez Belediyesi tarafından hizmete sunulan sıfır atık noktasında, bir ayda toplanan 2 bin 260 kilogram atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Tütünçiftlik Viyadüğü altında 18 Kasım’da faaliyete geçirilen merkez, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği uygulamada, geçen bir aylık sürede 360 kişi atıklarını merkeze teslim etti.

Kent Kartlara bakiye yükleniyor

Proje kapsamında vatandaşlar; kağıt, karton, plastik, metal, cam, bitkisel atık yağ, elektronik eşya ve atık pilleri ayrıştırarak merkeze getiriyor. Tartılarak teslim alınan atıklar karşılığında vatandaşların "Kent Kart"larına belirlenen oranlarda para puan yüklemesi yapılıyor. Bu sayede hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor hem de vatandaşların ulaşım bütçesine katkı sağlanıyor.

Uygulamanın gördüğü ilgi üzerine harekete geçen Körfez Belediyesi, ikinci sıfır atık noktasını yakın zamanda Mimar Sinan Mahallesi’nde hizmete açmayı planlıyor.