Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlamasıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici ve diğer bazı ünlü isimler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından kan örneği alınması amacıyla Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin ve Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger ve Ceren Moray da ifade veren isimler arasında yer aldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan ünlü isimler, gerekli testlerin yapılması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Serbest Bırakıldılar

Uyuşturucu madde kullanımına özendirmek suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan 19 ünlü ismin, Adli Tıp’taki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Maslak’taki İl Jandarma Komutanlığı’ndan serbest bırakıldıkları öğrenildi.