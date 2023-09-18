Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir araç içerisine gizlenen 2 kilogram 978 gram esrar, polis dedektör köpeği Cash’in dikkati ile ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Uçurumdaki araçta boğazı kesilmiş halde bulunmuştu! Uçurumdaki araçta boğazı kesilmiş halde bulunmuştu!

Edinilen bilgiye göre, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Edremit ilçe girişinde durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği Cash marifetiyle yapılan aramada, aracın yedek lastiği içerisine saklanmış 8 parça halinde 2 Kilo 978 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Olayla xilgili 2 kişi uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.