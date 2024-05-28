Edirne’nin Keşan ilçesinde, polisin şüphe üzerine üst araması yaptığı A.A ve C.G. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi’nde ikamet eden A.A. adlı kadının evine uyuşturucu getirildiği ihbarını alan polis, belirtilen evde arama yaptı. Yapılan aramada, 60 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, A.A. gözaltına alındı.

Büyük Cami Mahallesi’nde de şüphe üzerine durdurulan C.G.’nin üst aramasında, 9 adet alüminyum folyo içerisinde 0,35 gram metanfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.