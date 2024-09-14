Uzmanlar, arı zehri ve propolisin, atopik dermatit, egzama gibi kaşıntılı cilt rahatsızlıklarında olumlu etkilerinden bahsetti.

Sonbaharda cildin kuruması ve hassaslaşmasının oldukça yaygın olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, kuru cilt ve beraberinde görülen bazı cilt rahatsızlıkları da bu dönemde artış gösterdiğine işaret etti. Bunların başında atopik dermatit, egzama gibi sorunlar geldiğini aktaran Kutlubay, “Atopik dermatit, çocukların yüzde 20-25’ini, erişkinlerin ise yüzde 2-3’ünü etkileyen, tekrarlayan egzama ve kaşıntı ile karakterize kronik inflamatuar bir deri hastalığıdır ve atopik eğilimi olan kişilerde görülür. Atopik dermatitte; cilde iyi bir nem sağlanması, tedavinin ve lezyonların iyileştirilmesinin en önemli basamağıdır. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, arı zehri ve propolis gibi doğal maddelerin atopik dermatit ve diğer cilt problemlerinin tedavisinde etkili olabileceğini göstermektedir” dedi.

2016 yılında Kore’de gerçekleştirilen bir çalışmada, arı zehrinin atopik dermatit üzerindeki etkileri incelendiğini ve 136 atopik dermatit hastası iki gruba ayrılarak 4 hafta süreyle takip edildiğini belirten Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, “Çalışmanın sonuçlarına göre, arı zehri uygulanan grubun egzama şiddeti ve kaşıntı şikayeti daha az bulunmuştur. Bu bulgular da arı zehrinin atopik dermatit için güvenli ve etkili bir seçenek olabileceğini ortaya koymaktadır” diye konuştu.

Arı Ürünleri Uzmanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ise propolisin, cilt rahatsızlıklarında ve cilt hasarına yönelik kullanımında etkileri birçok bilimsel çalışmaya konu olduğuna dikkati çekip şunları söyledi: “2021 yılında yapılan bir çalışma, propolis ekstraktının ilave edildiği bir cilt bakım kremi formülasyonunun atopik dermatit semptomlarını hafifletmede yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Propolisli kremin, atopik dermatitli hastaların yaşam kalitesini artırdığı belirlenmiş ve ayrıca, 2018’de gerçekleştirilen bir diğer araştırmada, propolis içeren kremlerin orta ve şiddetli sedef hastalığına sahip bireylerde etkili olabileceği gösterilmiştir. Propolisli krem uygulanan katılımcıların yüzde 86’sında sedef bölgesi ve şiddet indeksinde yüzde 33’lük bir azalma tespit edilmiş ve deney grubundaki katılımcılar, propolisli kremin sedef hastalığına karşı etkili olduğunu belirtmiştir. Katılımcılar bu etkiyi, yüzde 62 oranında “mükemmel” olarak, yüzde 24 oranında ise “iyi” olarak değerlendirmiştir.”