Uzm. Dr. Adem Delice, migreni olan kişilere bol sıvı tüketmelerini, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamalarını ve baş bölgesini doğrudan güneşten korumalarını önerdi. Migrenin, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen nörolojik bir rahatsızlık olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Delice, "Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar, güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmak, sıvı kaybı ve uyku düzenindeki değişiklikler migren ataklarını tetikleyebilir. Vücudun ısı dengesi bozulduğunda, beyindeki damarlar genişleyerek migren atağını başlatabilir" dedi.

Ani sıcaklık değişimlerinin de risk faktörleri arasında yer aldığını belirten Delice, "Özellikle klimalı ortamlardan aniden sıcak dış ortama çıkmak ya da tam tersi şekilde ani ısı farklarına maruz kalmak migren atağını kolaylaştırabilir. Bu nedenle hastalar mümkün olduğunca dengeli ve kontrollü bir ortamda bulunmalı. Ayrıca yoğun parfüm, açlık ve stres gibi faktörler de yaz aylarında migreni tetikleyebileceği için dikkatli olunmalı" diye konuştu.

Migren şikayeti olan bireylerin, sıcak havalarda baş ağrısı belirtilerini hafife almamaları ve düzenli kontrollerini aksatmamaları gerektiği de vurgulandı.