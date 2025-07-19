Olay, İnegöl’ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tarlada ağaç sökümü yapan kepçenin motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden operatör, iş makinesinden inerek kendini dışarı attı.

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Kısa sürede büyüyen yangın, iş makinesini tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ancak iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Öznur Dede