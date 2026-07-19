Meta çatısı altında hizmet veren Instagram ve Facebook’ta 19 Temmuz saat 11.00 sıralarında erişim problemi meydana geldi. Çok sayıda kullanıcı uygulamalara giriş yapamazken, hesaplara erişim sırasında teknik hata mesajlarıyla karşılaştı.

KULLANICILAR HATA MESAJIYLA KARŞILAŞTI

Erişim problemi yaşayan kullanıcıların ekranlarında teknik arızaya ilişkin uyarı mesajları belirdi. Açıklamada, "Sitedeki bir sorundan dolayı hesabına şu anda ulaşılamıyor. Bu sorunun kısa süre içinde çözülmesini umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Meta’dan erişim sorununa dair resmi bir açıklama gelmedi. Kesintinin teknik bir arızadan kaynaklandığı tahmin edilirken, kullanıcılar hem mobil uygulamalarda hem de internet sitesinde benzer problemler yaşadı. Sorunun kesin nedeni ise henüz doğrulanmadı.