Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde bulunan bir evin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle çatıda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA