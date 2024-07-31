Günümüzde sosyal medya bağımlılığı, bireylerin günlük yaşamını ve mental sağlığını önemli ölçüde etkileyen yaygın bir sorun haline geldi. Klinik Psikolog Simay Yılmaz, “Sosyal medyada gezinirken kendinizi saatlerce kaybettiğinizi fark ettiğiniz oldu mu? Eğer bu deneyimi yaşadıysanız, yalnız değilsiniz” diyerek EMDR tedavisi ile bu bağımlılığın aşılabileceğini belirtti.

Sosyal medyanın; başlarda aile ve arkadaşlar ile iletişim kurmak amacıyla başlamış olsa da zaman içerisinde bir hobiye dönüştüğünü aktaran İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü’nden Arş. Gör. Simay Yılmaz, “Sosyal medya kullanmaktan hoşlanıyor ve günün uzun bir zamanını sosyal medyada geçiriyor olabilirsiniz, peki ya sosyal medya bağımlısı olduğunuzdan söz edebilir misiniz?” dedi.

“Sosyal medya kullanan herkes bağımlılık geliştirmez”

Amerikan Psikoloji Birliği’ne göre resmi olarak sosyal medya bağımlılığı bir rahatsızlık olarak ele alınmasa da sosyal medyanın zararlı kullanımının fiziksel ve psikolojik etkilerinden söz etmek mümkün. Klinik Psikolog Simay Yılmaz, “Sosyal medyayı o kadar fazla kullanıyor olabilirsiniz ki fotoğraf ve video kaydırmak hayatınızın diğer alanlarını engeller duruma gelebilir. Sosyal medya kullanan herkes bağımlılık geliştirmez fakat sosyal medya kullanımının artması sosyal medya bağımlılığı artışı ile pozitif şekilde ilişkili” sözlerini kullandı.

“Ödüle geri dönmek için sosyal medya kullanımınızı artırıyor olabilirsiniz”

Sosyal medyanın nasıl bağımlılık yaptığını anlatan Arş. Gör. Simay Yılmaz, “Sosyal medyadaki favori uygulamalarınıza her giriş yaptığınızda beyin dopamin salgılar, bu da zevk duygusu ile ilişkilidir. Sosyal medyayı uzunca bir süre kullandıktan sonra daha fazla dopamin deneyimlediğinizde, beyin bu durumu bir ödül olarak algılar ve ödülü tekrarlamak ister. Bununla birlikte size kendinizi iyi hissettiren dopamin azaldıkça ödüle geri dönmek amacıyla sosyal medya kullanımını artırıyor olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

EMDR ile bağımlılık tedavisi mümkün

Sosyal medya bağımlılığının tedavisi kişinin hem bağımlılık düzeyine hem de ihtiyaçlarına göre farklılık gösterdiğini aktaran İGÜ Psikoloji Bölümü Arş. Gör. Simay Yılmaz, “Sosyal medya bağımlılığının tedavisinde son zamanlarda kullanılan terapi yöntemlerinden birisi de EMDR’dır. EMDR 1980’Ierde Shapiro tarafından travma sonrası stres bozukluğunun tedavisine yönelik geliştirilen bir tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Son yıllarda ise pek çok psikolojik rahatsızlıkta olduğu gibi bağımlılık tedavisinde de kullanılıyor. Bağımlılık genel olarak travmatik deneyimler ve stresle ilişkilendirilir. EMDR tedavisi de travmatik deneyimlerden kaynaklı olan duygusal sıkıntıları hafifletmek ve kişide bağımlılığa sebep olan ana noktaları ele almak amacıyla kullanılıyor. EMDR ile kişinin bağımlılıktaki tetikleyici unsurları hatırlaması ve duygusal deneyimleri yeniden işlemesi sağlanıyor” açıklaması yaptı.

Diğer bağımlılık türlerinde de olduğu gibi sosyal medya bağımlılığı da önlenebilir ve yönetilebilir bir problem olduğunu belirten Yılmaz, “Bununla birlikte kişinin bu konu hakkında farkındalığının olması, problemi çözmek ve yönetebilmek noktasında oldukça önemlidir” dedi.