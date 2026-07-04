İstanbul'da gün içerisinde etkili olan sağanak yağış, Üsküdar Meydanı'nda su baskınlarına neden oldu. Meydanda biriken yağmur suları, Üsküdar Sahaflar Çarşısı'na dolarken yüzlerce kitap kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağış sonrası Üsküdar Meydanı'nda su birikintileri oluştu. Meydanda bulunan Üsküdar Sahaflar Çarşısı'na giren yağmur suları nedeniyle çok sayıda iş yerini su bastı. Su baskını sonucu yüzlerce kitap ıslanarak kullanılamaz hale gelirken, sahaf esnafı büyük maddi zarar yaşadı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, iş yeri sahipleri de kendi imkanlarıyla dükkânlarda biriken suları tahliye etmeye çalıştı. Su baskınının ardından çarşıda hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Sahaflar Çarşısı esnafı, bölgede yağışlı havalarda benzer sorunların yaşandığını belirterek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Üsküdar Belediyesi'ne durumu defalarca bildirdiklerini ancak gerekli önlemlerin alınmadığını öne sürdü. Esnaf, yaşanan su baskını nedeniyle tarihi ve değerli birçok eserin zarar gördüğünü ifade ederek yetkililere tepki gösterdi.

Öte yandan, su baskınının ardından çarşıda temizlik ve zarar tespit çalışmaları sürüyor.