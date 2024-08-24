Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Müberra Hraloğlu, Batı Nil Virüsü hastalığının sıklıkla döküntüler, baş ağrısı, bulantı ve kusma ile kendini gösterdiğini belirtti. Hastalığın nörolojik semptomlarla ilerlediğinde yüzde 10 oranında ölümcül olabileceğini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı, sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu ile ilgili açıklama yaptı. Hastalığın sivrisineklerin sokmasıyla bulaştığı, kişiden kişiye doğrudan bulaşmadığı belirtildi. Merak konusu olan hastalıkla ilgili Biruni Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Müberra Hraloğlu bilgi verdi. ‘Culex’ cinsi sivrisinekler aracılığıyla bulaşan bir enfeksiyon hastalığı olduğunu belirten Uzm. Dr. Müberra Hraloğlu, sivrisinek ısırmalarına karşı dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

“Döküntülerle, baş ağrısıyla, bulantı ve kusmayla kendini gösterebilir”

Batı Nil Virüsü hastalığının ‘culex’ cinsi sivrisineklere bulaşan bir hastalık olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Müberra Hraloğlu, “Her sivrisinekten geçmez. Ateşli bir hastalıktır. Genellikle döküntülerle, baş ağrısıyla, bulantı, kusmayla kendini gösterebilir. Yine kas ağrıları görülebilir. Döküntüleri de genellikle kabartı ve kızarıklık şeklindedir. Yüzde 80’inde hiçbir belirti vermez. Yüzde 20’si bu belirtilerle gelir. Bunlardan yüzde biri de nörolojik semptomlarla gelir. Aslında tehlikeli olan taraf da burasıdır. Nörolojik semptomlarla görülen Batıl Nil Hastalığı ölümcül olabiliyor” dedi.

“Nörolojik semptomlar görüldüğünde yüzde 10 oranında ölümcül olabilir”

Uzm. Dr. Müberra Hraloğlu, “Döküntülü, ateşli bir hastalıkla mücadele ettiğimizde ayrıca menenjit bulguları denilen şiddetli baş ağrısı, kusma, bulantı şikayetleri, bilinç bulanıklığı olduğunda mutlaka hastaneye başvurmalıyız. Çünkü bu durumda muhtemelen bizim korktuğumuz nörolojik semptomlarla giden Batı Nil Virüsü hastalığı söz konusudur. Nörolojik semptomlarla görülen Batı Nil Virüsü hastalığı yaklaşık yüzde 10 oranında ölümcül olabilir. Eğer kendi kendini sınırlamazsa ölümcül olabilir” şeklinde konuştu.

“Sivrisineklerle mücadele edersek hastalıktan korunabiliriz”

Maymun Çiçeği hastalığı ile Batı Nil Virüsü hastalığının semptomları hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Müberra Hraloğlu, “Maymun Çiçeği hastalığı semptomları daha sakin giden, ölümcül olma riski daha düşük olan bir hastalık iken Batı Nil Virüsü hastalığının daha ciddi semptomları vardır. Nörolojik şikayetleri daha sıkıntılıdır. Ölüm riskine daha çok yol açar. Bu nedenle daha riskli olduğu söylenir. Batı Nil Virüsü hastalığı sivrisineklerle bulaştığı için aslında yazın ve sonbaharın ilk zamanlarında görülür. Şu an sivrisineklerle mücadele edersek kendimizi de bu hastalıktan korumuş oluruz” ifadelerini kullandı.