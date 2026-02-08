Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz demir eksikliğinin çabuk yorulma, halsizlik, baş dönmesi, odaklanma problemleri, çarpıntı, soluk beniz görünümü, saç dökülmesi ve tırnaklarda yıpranma gibi sorunlarla kendini gösterdiğini belirterek, "Bu belirtiler yoğun yaşandığında kişiler bunu iş temposunun yoğunluğu gibi nedenlerle olduğunu düşünebilirler. Ancak bu belirtiler, demir düşüklüğünü de işaret eder. Bunlardan emin olmanın tek yolu, bir doktora başvurmak ve gerekli kan tahlillerini yaptırmaktır" uyarısında bulundu.

"Kırmızı et hayvansal, kuru baklagiller bitkisel kaynaklı demir sağlar"

Demirin bağışıklık sistemi, kas fonksiyonları ve zihinsel performans üzerinde önemli rol oynadığını ve kanda düşük çıkması durumunda hayvansal ve bitkisel kaynaklardan demir alınabileceğini belirten Gündüz, "Kırmızı et, karaciğer ve yumurta demirin yüksek olduğu hayvansal kaynaklardır. Kuru baklagiller ise bitkisel kaynaklı demir sağlar" diye konuştu.

"Demiri C vitamini ile birlikte alın"

Kahvaltıda yumurta tüketmenin hem güne iyi başlamak hem de günlük protein ihtiyacını karşılamak için önemli olduğuna dikkat çeken Gündüz, "Yumurtanın içindeki demirin emilimini artırabilmek için yanında bir C vitamini kaynağı tüketmek gerekir. Yani mevsimine göre kırmızı kapya biber, kivi, mandalina, maydanoz, nane, dereotu gibi yeşil yapraklı sebzeler tüketmek demirin emilimini artıracaktır" ifadelerini kullandı.

"Köftenin yanına bol limonlu salata ekleyin"

Izgara köftenin yanına eklenecek bol limonlu salatanın da demir alımını pozitif yönde etkileyeceğini aktaran Gündüz, "Özellikle hindi, balık ve deniz ürünleri zengin birer demir kaynağıdır. Kuru yemişler ve özellikle kurutulmuş meyveler demir oranı yüksek gıdalardır" diye konuştu.

Demir eksikliğinin özellikle adet gören kadınlarda, ergenlik dönemine girmiş kız çocuklarında, emziren ve hamile kadınlarda daha sık görülebildiğine dikkat çeken Gündüz, "Demir içeriği yüksek bir diğer besin de pekmezdir. Pekmezin 1 tatlı kaşığında 1 miligram demir bulunur. C vitamininden yüksek portakal ile birlikte tüketildiğinde demir emilimi de artar. Ancak pekmez kalorili bir yiyecek olduğundan porsiyon kontrolü yaparak tüketilmeli" diye konuştu.

Toplumda çay ve kahve tüketiminin oldukça yaygın olduğunu anlatan Gündüz, "Demir içeren öğünlerden hemen sonra çay ve kahve tüketimi demir emilimini azaltabilir. Bu içecekleri ana öğünden en az 1 saat sonra tüketmek daha doğru olur" diyerek sözlerini tamamladı.