Maçtan dakikalar
10. dakikada Çaykur Rizespor ceza sahasında oluşan karambolde ceza sahasının dışına seken topla buluşan Sara'nın vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.
19. dakikada Noa Lang'ın sol kanattan ortasında kale önünde bulunan Barış Alper Yılmaz, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
45+1. dakikada Taha Şahin'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Sowe pasını Olawoyin'e bıraktı. Olawoyin'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
48. dakikada ceza sahasının içerisinde sol tarafta topla buluşan Noa Lang’ın şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
60. dakikada sağ kanattan Taha Şahin’in pasında arka direkte Ali Sowe’un şutunda top filelerle buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
63. dakikada sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz’ın ortasında Osimhen’in dokunamadığı topu arka direkte Yunus Akgün kafayla ağlara gönderdi. 2-0
74. dakikada Hojer’den seken topu önünde bulan Victor Osimhen kaleciyi sol çaprazdan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0
90+2. dakikada Buljubasic’in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Bedube’nin şutunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.
Hakemler: Ozan Ergün, Bersan Duran, Suat Güz
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer (Altin Zeqiri dk. 76), Laçi (Muhamed Buljubasic dk. 84), Taylan Antalyalı (Giannis Papanikolaou dk. 76), Olawoyin (Awokoya Mebude dk. 64), Mihalia, Mithat Pala, Sowe (Frantzdy Pierrot dk. 76)
Yedekler: Erdem Canpolat, Modibo Sagnan, Emir Ortakaya, Halil Dervişoğlu, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: Recep Uçar
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Wilfried Singo dk. 80), Ismail Jakobs, Lucas Torreira (Mauro Icardi dk. 80), Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz (Yaser Asprilla dk. 84), Noa Lang (Sacha Boey dk. 75), Victor Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, İlkay Gündoğan, , Renato Nhaga, Can Armando Güner
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 19) Yunus Akgün (dk. 63), Victor Osimhen (dk. 74) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Olawoyin (Çaykur Rizespor), Victor Osimhen (Galatasaray)