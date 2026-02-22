Her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep olan tütün bağımlılığı ile mücadele kapsamında 2026, ‘Bağımsızlık yılı’ olarak kutlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her yıl 8 milyondan fazla kişi tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybederken, bu ölümlerin 1,3 milyonu pasif içicilikten kaynaklanıyor. Adana’daki Seyhan Devlet Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği’nde ise 2008 yılından bu güne kadar binlerce kişinin sigarayı bırakması sağlandı. Bu kapsamda hastanede sigarayı bırakan sağlık çalışanlarına ve bırakmayı düşünenlere yönelik toplantı düzenlendi.

"İnsanlar, çevreden gelen yorumlara kulak asmamalı"

Sigarayı bırakan sağlık çalışanlarından Şule Şahin, "Sigarayı daha öncede bırakmak için çaba gösterdim ama başarılı olamadım. Sonra bırakmaya karar verdim ve Seyhan Devlet Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği’ne başvurdum. Şu anda çok iyiyim, nefes almam kolaylaştı. Sigarayı bırakmak isteyenler mutlaka kendinden emin olmalılar, bol su içmeliler ve çevreden gelen yorumlara kulak asmamalılar" diye konuştu.

"Hasta kabullerimiz sürüyor"

Sigara Bırakma Polikliniği Uzman hemşiresi Ayşe Turan, "1 yıl boyunca hiç sigara ve nikotin kullanmamış kişileri bizler artık sigarayı bırakmış kişiler olarak niteliyoruz. Bu oran, yüzde 35-47 arasında değişmekte. Hasta kabullerimiz sürüyor. Gelen danışanların önce tahlilleri yapılıyor, sonra eğitime giriyorlar ve ardından uygun olan farmakolojik tedavi uygun hekim tarafından başlanıyor" dedi.

"Her 4 kişiden 3’ü sigaranın çokta tehlikeli olmadığını düşünüyor"

Yeşilay Adana Şube Başkanı Dr. Yunus Emre Yıldırım ise sigara bağımlılığının ciddi seviyelerde olduğuna değinerek, "Sigara bırakmak isteyen vatandaşlarımız bizlere başvurduğunda yüzde 85’e yakın bir başarı oranımız söz konusu. Aslında şu anda sigaranın tehlikesinin algısı var ülkemizde. Sigarayı ne yazık ki tehlikeli olarak görmüyoruz. Türkiye’de her 4 kişiden 3’ü sigaranın çok da tehlikeli olmadığını düşünüyor. Bize başvuran 100 kişiden 7’si sigaranın tehlikeli olmadığını savunuyor. Biz bu algıyı yıkmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Elektronik sigara, normal tütünden çok daha zararlı"

Elektronik sigaranın normal sigaraya oranla daha zararlı olduğuna dikkat çeken Dr. Yıldırım, şunları söyledi:

"Türkiye’de yeni düzenlemeler gündemde. Sigara içilmemesinin farkındalığının arttırılması bizler açısından çok sevindirici. Normal sigarayı bırakmak maksatlı başlanılan elektronik sigara tüketilmeye devam ediyor. Elektronik sigara, normal tütünden çok daha zararlı. Bu likitlerin içerisinde her türlü madde var. Normal tütünün içerisinde ne olduğunu biliyoruz ama likitleri bilmiyoruz ve şu anda satışı da yasak. Bunu elde eden kişiler yasal olmayan yollardan elde ediyor. Bu konuda gelecek olan yasal düzenleme bizler için çok önemli. Elektronik sigara, en az sigara kadar tehlikelidir."