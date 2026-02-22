Japonya’da doğar doğmaz annesi tarafından terk edilen altı aylık makak maymunu Punch, Ichikawa Şehir Hayvanat Bahçesi’nde bakılmaya başlandı. Peluş oyuncağına sarıldığı anlarla kısa sürede dünya çapında tanınan Punch, annesinin yokluğunda oyuncağı adeta “yedek anne” gibi görerek sosyal medyada büyük ilgi topladı.

VİDEOLAR ADETA YÜREKLERİ DAĞLIYOR

Geçen ay hayvanat bahçesinin “Maymun Dağı” bölümünde diğer makaklarla birlikte yaşamaya başlayan Punch, sosyal ilişkiler kurmakta zorlanıyor. Sosyal medyada yayılan bazı videolarda Punch’ın diğer maymunlar tarafından itildiği ve zaman zaman dışlandığı görülüyor. Hayvanat bahçesi yönetimi, bu görüntülerin gerçek olduğunu doğrularken, Punch’ın sosyal davranışları deneyimleyerek öğrenme sürecinde olduğunu belirtti. Yetkililere göre küçük makak, grup içinde zaman zaman dışlansa da her deneyimden sonra peluş oyuncağına dönerek sakinleşiyor, kendini güvende hissettikten sonra tekrar diğer maymunların yanına gidiyor.

PELUŞ OYUNCAĞA STOK DAYANMIYOR

Öte yandan Punch ile birlikte peluş oragutan oyuncağına da ilgi arttı. Washington Post'un haberine göre, IKEA markalı oyuncağın satışlarında yoğun bir talep patlaması yaşanıyor. Şirket yetkilileri, Japonya, ABD ve Güney Kore’de ürünün tükenme noktasına geldiğini, stokların en kısa sürede yenileneceğini bildirdi. Şirket ayrıca söz konusu oyuncağı "Punch’ın teselli orangutanı" ifadeleriyle tanıtan reklamlar yayımladı.

YALNIZCA BESLENMEYE DEĞİL, FİZİKSEL TEMAS VE GÜVENE DE İHTİYAÇ DUYUYORLAR

Punch’ın hikayesi, bilim insanlarını 1950’li ve 60’lı yıllarda psikolog Harry Harlow’un rhesus maymunlarıyla yaptığı deneyleri anımsattı. Harlow’un çalışmaları, yavru maymunların sadece beslenmeye değil, aynı zamanda fiziksel temas ve güven duygusuna da ihtiyaç duyduğunu göstermişti. Yumuşak kumaştan yapılan yapay “annelere” sarılan yavrular, duygusal bağın gelişiminde kritik öneme sahip olduğunu kanıtlamıştı.