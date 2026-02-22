TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada yeniden zirveye yükseldi.

Geçtiğimiz hafta averajla liderliği Kahramanmaraş İstiklal Spor’a kaptıran yeşil-beyazlı ekip, bu hafta sonuçların ardından yeniden birinci sıraya yerleşti. Ligin 25. haftasında Kahramanmaraş İstiklal Spor, deplasmanda Kırklarelispor’a 3-2 mağlup olarak kritik bir puan kaybı yaşadı. Bu sonuçla birlikte zirve yarışında dengeler yeniden değişti.

Bursaspor tekrar zirvede

Bu gelişmenin ardından 25 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Bursaspor, topladığı 57 puanla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Yeşil-beyazlı ekip, en yakın rakibi Kahramanmaraş İstiklal Spor’un 3 puan önüne geçerek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Bursa temsilcisi, bu sezon attığı 64 gole karşılık kalesinde sadece 17 gol gördü.