CHP İnegöl İlçe Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yarın Akhisar Mahallesi Kapalı Pazaryerinde düzenlenecek iftar programına tüm ilçe halkı davet edildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ramazan ayının huzur ve maneviyatını birlikte yaşamak, aynı sofranın etrafında buluşarak dayanışma duygularımızı güçlendirmek amacıyla düzenlediğimiz iftar programlarımızda bir araya geliyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı süresince İNEGÖL ilçemizde farklı noktalarda ve farklı günlerde gerçekleştirilecek iftar programları ile çeşitli bölgelerde planlanan tatlı dağıtım organizasyonlarına ilişkin davetiyeler yer almaktadır. Ramazan’ın bereketini ve paylaşma kültürünü hep birlikte yaşayacağımız iftar sofralarında sizleride aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız."