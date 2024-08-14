Uzmanlar, günümüzde sık rastlanan rahatsızlıklar arasında yer alan çene eklem rahatsızlıklarının kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha yaygın görüldüğüne vurgu yapıyor. Özellikle 35-44 yaş arası kadınlarda sık izlenen çene eklem rahatsızlığının kişinin yaşam kalitesini artırabilmek için tedavisine gecikilmeden başlanması gerektiğini kaydeden Medicana International Ankara Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Kuran, baş ağrısı ve kulak çınlaması gibi belirtilerin çene eklem rahatsızlığının olabileceğini vurguladı.

Çene çıkığı ve eklemde kireçlenme en sık karşılaşılan bozukluk

Kuran, yaptığı konuşmada, çene eklemi rahatsızlıklarından korunmak için neler yapılabileceği yönünde önemli uyarılarda bulunarak, “Çene ekleminde en sık karşılaşılan bozukluklar arasında çene çıkığı, eklemde kireçlenme ve eklem içi disk kayması bulunur. Bu durumlar, çene hareketlerinde sınırlılık, eklemde ağrı ve sesle karakterizedir. Çene ekleminden gelen klik sesi, sabahları hissedilen sertlik ve çenenin zaman zaman kilitlenmesi, yaygın belirtiler arasındadır” ifadelerini kullandı

Stres ve diş sıkma en önemli neden

Çene eklem bozuklularının birçok faktörden kaynaklanabileceğini dile getiren Kuran, stres başta olmak üzere diş sıkma veya gıcırdatma, yanlış diş hizalanması, travmalar, kötü duruş ve çene kaslarının aşırı kullanımının en yaygın nedenler arasında yer aldığını vurguladı. Doç. Dr. Kuran, eklem içindeki disk kaymaları ve eklem iltihaplarının da hastalık sebepleri arasında yer aldığını söyledi.

Kulak çınlaması ve baş ağrısına dikkat

Doç. Dr. Gökhan Kuran, çene eklemi bozukluklarının genellikle ağrı, çene hareketlerinde kısıtlılık, çiğneme zorlukları, çeneden gelen klik sesi ve kulaktaki çınlama ile kendini belli ettiğini ifade etti. Özellikle sabahları çenede sertlik hisseden, çenesinde kilitlenme yaşayan ve çiğneme sırasında zorlanan bireylerin bu tür bir bozukluğa sahip olabileceğini aktaran Doç. Dr. Kuran, çene ekleminde sürekli bir ağrı veya baş ağrısı ile birlikte bu belirtilerin görülebileceğini kaydetti.

Tedavi yöntemi sebebe göre değişiklik gösterir

Çene eklem bozukluklarının tedavi edilebilir olduğunu ve erken dönemde tedavi uygulanması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Gökhan Kuran, “Bu bozuklukların tedavisi, altta yatan sebebe göre değişiklik gösterir. İlk olarak, çene kaslarını rahatlatmak ve stresi azaltmak için sıcak-soğuk kompresler, yumuşak diyet ve stres yönetimi önerilir. Diş sıkma alışkanlığı olanlar için gece plağı kullanımı tavsiye edilir. Fizik tedavi, çene kaslarının güçlendirilmesi ve esnekliğinin artırılması için etkili bir yöntemdir. İleri vakalarda, eklemde diğer prosedürlerle düzeltilemeyecek bir tahribat varsa, diğer tedavileri denemenize rağmen şiddetli semptomlar devam ediyorsa ameliyat da bir seçenek olarak değerlendirilebilir ve cerrahi müdahaleler gerekebilir” diye konuştu.

Çene ekleminizi bu önerilerle koruyun

Günlük hayatta çene eklemini korumak için bazı basit önlemler alınabileceğine dikkati çeken Dr. Kuran, şu önerilerde bulundu: “Sert yiyeceklerden kaçının, çene kaslarını aşırı kullanmamaya özen gösterin, diş sıkma alışkanlığını kontrol altına alın, çene sıkma, sakız çiğneme veya tırnak yeme alışkanlıklarınızı azaltın, yüze sıcak veya soğuk kompres uygulayarak egzersiz yapın ve çene sağlığını korumak için düzenli diş hekimi kontrollünü ihmal etmeyin.”