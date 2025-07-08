Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları vatandaşlar için ciddi risk taşıyor. Özellikle kronik rahatsızlığı olan kişilerin daha dikkatli olması ve vatandaşların belli saatlerde dışarı çıkması önerilmiyor. Uzmanlar, bu dönemlerde sıvı tüketiminin artırılmasının ve ağır yiyeceklerden kaçınılmasının önemine dikkati çekiyor. Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, alınacak tedbirlere ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak vatandaşların sağlığını korumakla yükümlü olduklarını belirten Demirkol, belli risk gruplarındaki insanları da bilgilendirme sorumlulukları olduğunu söyledi.

"Yaşlılarımızı, çocuklarımızı, bebeklerimizi, gebelerimizi ve kronik hastalığı olan tüm vatandaşlarımızı uyarıyoruz"

Temmuz, Ağustos aylarında ülkede görülen mevsim normallerinin üstündeki hava sıcaklıklarına karşı, özellikle belirli gruplardaki kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Demirkol, "Yaşlılarımızı, çocuklarımızı, bebeklerimizi, gebelerimizi ve kronik hastalığı olan tüm vatandaşlarımızı uyarıyoruz ve hassasiyetlerini artırmaları gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Özellikle 11 ile 16 arasında, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, eğer özellikle dışarıda bir işleri yoksa bu saatleri evde geçirmelerini öneriyoruz" diye konuştu.

"Günde yaklaşık 2,5-3 litre kadar su tüketmelerini tavsiye ediyoruz"

Dışarı çıkılması gereken durumlarda belli tedbirler alınması gerektiğine dikkati çeken Demirkol, "Güneş kremi kullanmalarını, güneş gözlüğü ve geniş kenarları olan şapka takmalarını öneriyoruz. Bunun dışında bu dönemde su kayıplarını en aza indirgemek lazım ve su alımlarını artırmak lazım. Günde yaklaşık 2,5-3 litre kadar su tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Bunun dışında çay, kahve gibi vücuttan su atılımını destekleyen içecekleri daha az tüketmelerini, bunun yerine karpuz, kavun gibi sulu meyveleri fazlaca tüketmelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı. Klima kullanımı konusunda da bilgi veren Demirkol, "Yine özellikle bu saatlerde dışarı çıktıklarında, evle ve arabayla dışarı arasında çok sıcaklık farkı olmasın istiyoruz. Arabada klima açtıklarında, evde direkt klimaya maruz kaldıklarında, birden dışarıya çıktıklarında, vücut bu ani sıcaklık değişimlerinde maalesef direncini kaybedebiliyor. O yüzden de mutlaka dışarı öncesinde veya araba içinde de o sıcaklıkları dışarıya yakın sıcaklıklarla ayarlamalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

"Semptomlar ciddi hastalık belirtisi olabilir"

Demirkol; Temmuz, Ağustos aylarında belli semptomlara karşı hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüksek ateş, özellikle 40 dereceye varan ateş, bulantı, kusma, baygınlık, sersemlik gibi bizim için alarm verici semptomlar olan bu belirtiler ortaya çıktığında da mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna vatandaşlarımızın başvurmalarını istiyoruz. Çünkü bu semptomlar ciddi hastalık belirtisi olabilir. Bunun dışında da mutlaka sabah ve akşam evin içinin sıcak ortamlarında havalandırılmasını, doğal yöntemlerle havalandırılmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Ağır beslenmeyi bu dönemlerde önermiyoruz"

Sıcak havalarda beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğinin önemine değinen Demirkol, şunları kaydetti:

"Yine bu dönemlerde tüm vatandaşlarımızın özellikle yağlı yiyeceklerden, kızartmalardan, ağır yemekten de kaçınmalarını öneriyoruz. Bu saatlerde dışarıda olduğunda direkt güneş ışınları vücuduna geldiğinde bir yandan da ağır bir beslenmeyle baygınlık hissi, yüksek tansiyon, aşırı terleme, yüksek ateş bu durumlarda çok daha çabuk ortaya çıkabiliyor. O yüzden de ağır beslenmeyi bu dönemlerde önermiyoruz. Yine bu konuda da dikkat etmelerini kendilerine tavsiye ediyoruz"