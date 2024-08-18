Uzunköprü’de kurulacak olan ve bölgeye büyük istihdam sağlayacak olan Uzunköprü Atatürk OSB Müteşebbis Heyeti kuruluş imza töreni geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Uzunköprü OSB’de altyapı çalışması Ekim ayında başlayacağı duyuruldu.

Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü OSB’de alt yapı çalışmalarının Ekim ayında başlanmasının planlandığını aktardı. Bin dönüm alanda 73 adet sanayi parselinin yer alacağı OSB’nin yenilikçi, yenilenebilir ve doğa dostu yeşil bir sanayi olacağını dile getiren Vali Sezer, kurulması ile birlikte OSB’nin ilçedeki istihdama büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Konuşmalar sonrasında Uzunköprü Atatürk OSB Müteşebbis Heyeti’nin kurulması için imzalar atıldı.