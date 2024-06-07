Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak alkol ele geçirildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince sahte ve kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramada 64 litre etil alkol, 7,5 litre alkollü içki, 1 litre el yapımı şarap, 1 litre gümrük kaçağı viski, 1 litre gümrük kaçağı likör, 2 şişe 1 litre gümrük kaçağı rakı halinde toplam 76,5 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Olayla ile ilgili gözaltına alınan S.M. isimli şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.