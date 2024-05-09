Vakıf haftası dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Üsküdar Atik Valide Külliyesi’nde ’Vakıf İstanbul’ temalı sergi açıldı. Birbirinden kıymetli eserin yer aldığı sergi yoğun ilgi gördü.

Anadolu ve Rumeli’nin imarında önemli yer tutan vakıf medeniyetini geniş kitlelere tanıtmak, vâkıf insan olma bilincini gelecek kuşaklara aktarmak amacı ile yaklaşık 10 gün sürecek "Vakıf İstanbul" temalı sergi kapılarını sanatseverlere açtı. Geleneksel Türk el sanatlarını yaşatmayı ve genç kuşaklara sevdirmeyi amaçlayan, hat, minyatür, tezhip ve ebru sanatına gönül veren sanatçılara yaptırılan ve İstanbul’un çeşitli semtlerinde bulunan 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar inşa edilmiş vakıf eserlerinin tasvir edildiği 30 adet minyatürlerden oluşan koleksiyon Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Üsküdar Atik Valide Külliyesi’nde açılan sergiyle sanat severlerle buluştu. Sergiye Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Prof. Dr. Turan Gökçe, Sergi Küratörü Gökhan Burkan, okulun öğrencileri, öğretmenleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Sergi söyleşilerle başlarken, tüm katılımcıların sergide yer alan eserleri incelenmesiyle devam etti. 8 Mayıs’ta kapılarını açan ’Vakıf İstanbul’ sergisi, 18 Mayıs’a kadar ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.

Sergide konuşan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, "Vakıf haftası nedeniyle, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bir üniversitesi olarak Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve bölge müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde bir etkinlik düzenlemeyi amaçladık. Vakıf söyleşisi yaptık. Vakıf kültür ve medeniyeti üzerine, tarihimizden günümüze bazı değerlendirmelerde bulunduk. Vakıf sergisi çerçevesinde bu sergimizi açıyoruz" diye konuştu.