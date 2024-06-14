Trakya’da öğleden sonra etkili olan dolu yağışından otomobillerde hasar meydana gelirken, meyve ağaçları, sebze, ayçiçeği ve buğdaylar da zarar gördü. Kırklareli Valisi Birol Ekici, dolu yağışı sebebiyle maddi hasar oluşan köylerde incelemelerde bulundu.

Trakya’da öğleden sonra etkili olan dolu yağışı şehir merkezi, ilçe, belde ve köylerde maddi hasara yol açtı. Yer yer cevizden daha büyük yağan dolu, otobüs durakları ve çok sayıda otomobilin camları kırarken, kaportalarında da maddi hasar meydana getirdi. Dolu yağışından meyve ağaçları, sebze, ayçiçeği ve buğdaylar da büyük çapta zarar gördü.

Vali Birol Ekici, dolu yağışı sebebiyle maddi hasar oluşan Kızılcıkdere, Üsküpdere ve Asilbeyli köylerinde incelemelerde bulunarak, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. Vali Ekici, dolu yağışından etkilenen üretici ve halkımıza geçmiş olsun dileklerini iletti.