Kırklareli Valisi Birol Ekici, 48. Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde turizmcilerle bir araya geldi.

48. Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kırklareli Valisi Birol Ekici turizmcilerle bir araya geldi. Bir otelde gerçekleşen etkinlikte konuşan Vali Ekici, Iğneada ve Kıyıköy belgelerinin turizme büyük katkı sağladığını söyledi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Belediye Başkanı Derya Bulut, belediye başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve turizm işletmelerinin temsilcileri katıldı.