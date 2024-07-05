Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden Kıbrıs Gazisi Ahmet Cahit Önder’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Keser ve Başhemşire Sibel Yiğit’in de bulunduğu ziyarette Vali İlhami Aktaş, Kıbrıs Gazisi Ahmet Cahit Önder ve ailesiyle bir süre görüşerek sohbet etti.

Doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali İlhami Aktaş, Kıbrıs Gazisi Ahmet Cahit Önder’e geçmiş olsun ve acil şifa temennisinde bulundu.