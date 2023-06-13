Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programlara katıldı.

Vali Kızılkaya, doğayı koruma ve çevre bilincinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerde aktif rol aldı. Özellikle gençlere yönelik bir etkinlik olan bisiklet turuna katılan Vali Kızılkaya, Atatürk Ormanı’nda gençlerle bir araya geldi.

Çevre Haftası nedeniyle yapılan bisiklet turunda Vali Kızılkaya, doğanın güzelliklerini keşfetmek ve çevreyle iç içe olmanın önemini vurgulamak amacıyla gençlerle birlikte pedalladı. Tur sırasında çocuklarla keyifli bir etkileşim içinde olan Vali Kızılkaya, sürdürülebilir bir dünya ve gelecek nesiller için çevrenin korunmasının önemine dikkat çekti.

Etkinlik sonrasında bir açıklama yapan Vali Kızılkaya, "Çevre Haftası dolayısıyla doğayla iç içe bir şekilde bisiklet turu attık. Bu etkinlikle çocuklarımıza çevre bilincini aşılamayı hedefledik. Doğanın sunduğu güzellikleri keşfetmek, çevremizi korumak ve sürdürülebilir bir dünya için birlikte hareket etmek büyük önem taşıyor. Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak için çabalıyoruz” dedi.

Vali Kızılkaya, çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliklere aktif olarak katılım göstererek örnek bir liderlik sergiledi. Doğayla iç içe bir şekilde gerçekleştirilen bisiklet turu, çevre koruma ve sürdürülebilirlik konularında toplumun dikkatini çekmeyi başardı. Vali Kızılkaya’nın çocuklarla bir arada olması ve onlara çevre bilincini aşılaması, gelecek nesillerin çevre konusunda daha duyarlı olmasına katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendirildi.