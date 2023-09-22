Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ergene ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Ergene Spor Kompleksi’nde incelemelerde bulundu.

Yapımı tamamlanan Ergene Gençlik Merkezi, Kapalı Kort ile yapımı devam eden Kapalı Spor Salonu ve Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu gezen Vali Soytürk, yetkililerden bilgi aldı.

Yapımı tamamlanan Gençlik Merkezinin içerisinde 5 sınıf, 1 konferans salonu, 1 yönetici odası, 1 teknik oda bulunuyor. Merkezde konferans, sergiler, tiyatro, satranç, resim, akıl ve zeka oyunları, bilgisayar, İngilizce, ücretsiz kursalar ve gençlerin beden ve ruh sağlığını korumak, sosyal kültürel gelişimleri desteklemek ve ilgi alanları istikametinde eğitimlerine katkı sağlanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yapımı son aşamaya gelen 5 kulvarlı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu içerisinde ise duş, soyunma, antrenör ve idari odalar yer alıyor. 4 soyunma odası, idari odalar ve 500 seyirci kapasiteli tribünü bulunan geniş bir kullanım alanına sahip Kapalı Spor Salonu’nda da yapım çalışmalarının son aşamaya geldiği kaydedildi.

Beton zemin üzerine aydınlatmalı olarak yapılan Kapalı Tenis Kortu da kullanıma hazır hale getirildi. Vali Recep Soytürk, Ergene Belediyesi’ne de iade-i ziyaret gerçekleştirdi.