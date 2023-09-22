İstanbul merkezli 4 ilde icra bahanesiyle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5’i avukat 48 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul, Antalya, Denizli ve İzmir’de "Kargonuzu almadınız hakkınızda icra takibi başlatacağız" yalanıyla dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon yapılmış, operasyonda 59 milyon liralık mal varlığına el konulmuştu. Dolandırılan kişilerden düşük meblağlar alındığı için vatandaşların dolandırıcılardan şikayetçi olmadığı belirlendi. Şüphelilerin avukat bürolarına da çağrı merkezi kurdukları öğrenilirken 5’i avukat 48 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında 23 de kadın bulunuyor. Şüphelilerin ayrıca 50’den fazla banka hesabına da el konuldu. Söz konusu şebekenin yaklaşık 8 yıldır benzer tekniklerle vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Soruşturma dahilinde, dolandırılan müşterilerin kişisel bilgilerinin kargo şirketlerinden elde edildiği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince emniyette sorguları yapılan 48 şüpheli adliyeye sevk edildi.