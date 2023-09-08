Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı öncesinde gerçekleştirdiği toplantıda okul müdürlerine seslenerek, "Servis araçları sağlayan herhangi birisiyle bağış adı altında iletişim kurmayın. Bağış aldığınız insanları denetleyemezsiniz. Yıllardan beri bu mesleği icra eden birisi olarak bugüne kadar valiliğimize iş yapmış hiçbir müteahhitle bağış adı altında çalışma yapmadım. Çünkü bu işe girdiğinizde bilin ki zararlı çıkarsınız. Siz onlardan bağış almaya başladığınızda servisleri, kantinciyi denetleyemezsiniz haberiniz olsun. O yüzden ilişkilerimiz içerisinde hiçbir şekilde bağış müessesesi olmayacak" dedi.

Kocaeli Valiliği tarafından 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme ve Okul Güvenliği Toplantısı Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Vali Seddar Yavuz’un konuşmasının ardından basına kapatılan toplantıda, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amiri Jandarma Başçavuş Şenay Soylu ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Aydınlık tarafından öğrenciler için alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin sunum yapıldı.

"428 bin 208 öğrencimiz ve 26 bin 32 öğretmenimizle yeni eğitim öğretim yılına başlıyoruz"

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Pazartesi günü bin 577 okulumuzda toplam 428 bin 208 öğrencimiz ve 26 bin 32 öğretmenimizle 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlatacağız. Fiziki altyapı olarak sınıf başına düşen öğrenci sayımız 23, şube başına düşen öğrenci sayımız 23, öğretmen başına düşen öğrenci sayımız 16’dır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ilgili bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlarımız, hayırseverlerimizle çocuklarımıza ve gençlerimize en iyi şartlarda eğitim imkanı sunmak için ilimizde yeni okullar açıyor, yeni okulların yapımı için hayırseverlerle protokoller imzalıyoruz. Okullarımıza tasarım beceri atölyeleri ve kütüphaneler kuruyor, okullarımızda ki güçlendirme çalışmaları dahil her türlü eksikliklerini gidermeye gayret ediyoruz" dedi.

"Son 3 yıl içerisinde 553 sınıflı 46 okulun yapımı tamamlanarak hizmete açtık"

Vali Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"966’sı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, 338’i Diyanet’e bağlı, 217’si ise Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olmak üzere toplam bin 577 okulumuzda eğitime başlayacağız. Toplam sınıf sayımız 18 bin 527. Öğretmen sayımız 26 bin 32, öğrenci sayımız da 428 bin 208’dir. Okul öncesi eğitimde öğrencilerimizin oranı yüzde 13.2, ilkokulda yüzde 31.6, ortaokulda yüzde 28.8, lisede ise yüzde 26.4’tür. Son 3 yıl içerisinde 2020-2023 yıllarında 553 sınıflı 46 okulun yapımını tamamlayarak hizmete açtık. 300 sınıflı 13 okulumuzun inşaatı da halen devam ettiriyoruz. Ayrıca 136 sınıflı 11 okulumuzun da ihale süreci tamamlanmış ve yer teslim aşamasına gelinmiştir. Deprem performansı işlemi yapılan 314 sınıflı 15 binanın güçlendirme çalışmaları tamamlanarak eğitim ve öğretime hazır hale getirilmiştir"

"İŞKUR üzerinden bin 350 temizlik çalışanı okullarımızda istihdam edilmiştir"

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla ilgili de açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, "Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmış. Devamsızlık ve başarısızlık sebebiyle sınıf tekrarı riski taşıyan öğrenciler ile eğitim ortamlarında cep telefonlarını ve diğer bilişim araçlarının kullanımına ilişkin çeşitli düzenlememler yapılmıştır. Yönetmelikte yer alan hükümler istikametinde tedbirler alacağız. Liselerde eğitim gören öğrencilerimizin yüzde 38’i meslek liselerinde eğitim görmeye devam ediyor ki bu rakamı daha da yukarı çekmek zorundayız. Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerinde İŞKUR üzerinden bin 350 temizlik çalışanı okullarımızda istihdam edilmiştir. 11 Eylül tarihinde göreve başlayacak olup toplam 9 ay görev yapacaklardır" şeklinde konuştu.

"456 okul çevresi polis ve jandarma ekipleri tarafından denetlenmektedir"

Okulların güvenlik kamerası ile donatıldığını dile getiren Vali Yavuz, "İlimizdeki tüm okullar güvenlik kameraları ile donatılmış olup güvenlik kamerası olmayan okulumuz bulunmamaktadır. 18’i Milli Eğitim Bakanlığı, 10’u Kocaeli Valiliği tarafından finanse edilen 28 okulumuzun kamera sistemi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegre edilmiştir. Özellikle risk analiz çerçevesinde yaptığımız çalışmalar neticesinde 456 okul çevresi polis ve jandarma ekipleri tarafından denetlenmektedir. Eğitim öğretim yılında polis sorumluluk alanlarında bulunan ve yapılan değerlendirmeye göre 608 okulda, 468 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi polis memuru ile bir okul kolluk görevlisi polis memuru görev yapacaktır. Jandarma sorumluluk alanlarında bulunan 121 okula ise 206 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi görevlendirilmiştir" diye konuştu.

"Servis araçları sağlayan herhangi birisiyle bağış adı altında iletişim kurmayın"

Servis şoförlerine de seslenen Vali Yavuz, "Özellikle servis araçları sahiplerine ve şoförlerine sesleniyorum. Lütfen çocuklarımıza sahip çıkın. Şoförün hangi aracı, hangi saatte kullanıldığını bileceğiz. İstediğinize göre şoför değişikliği yapamayacaksınız, yapmayacaksınız. Nitekim geçmiş yıllarda üzücü olayların meydana geldiğini hepimiz gördük. O açıdan emniyet ve jandarma birimlerimiz bu konuda denetimlerine ağırlık verecek, evlatlarımızı en iyi şekilde koruyacağız. Bu konuyla ilgili herhangi bir aksaklığı kabul etmemiz mümkün değil. Buradan bir kez daha okul müdürlerine seslenmek istiyorum. Lütfen servis araçlarınız ya da servis araçları sağlayan herhangi birisiyle bağış adı altında iletişim kurmayın. Bağış aldığınız insanları denetleyemezsiniz. Yıllardan beri bu mesleği icra eden birisi olarak bugüne kadar valiliğimize iş yapmış hiçbir müteahhitle bağış adı altında çalışma hiç yapmadım. Çünkü bu işe girdiğinizde bilin ki zararlı çıkarsınız. Siz onlardan bağış almaya başladığınızda siz servisleri, kantinciyi denetleyemezsiniz haberiniz olsun. O yüzden ilişkilerimiz içerisinde hiçbir şekilde bağış müessesesi olmayacak" dedi.

"Kamu binaları başta okullar olmak üzere yıkıyor ve yenilerini yapmaya gayret ediyoruz"

Vali Seddar Yavuz, Kocaeli’nin deprem bölgesi olduğunu da ifade ederek, "Bu bölge deprem bölgesi. Bu gerçeği hiçbir zaman unutmamalıyız. O yüzden de depreme dayanıksız olduğunu düşündüğümüz kamu binaları başta okullar olmak üzere yıkıyor ve yenilerini yapmaya gayret ediyoruz. Bugün itibariyle 28 okul, bir lojman boşalttık. Depreme dayanıksız okul tespit boşaltmaya, yerlerini yapmaya, güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu ülkenin bir deprem ülkesi olduğunu asla unutmayacağız. İnsanımızı eğitmeye devam edeceğiz. Eğitimden vazgeçmeyeceğiz" sözlerine ekledi.

Toplantıda İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Albay Metin Gezer, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, il müdürleri, kaymakamlar ve okul yöneticileri de hazır bulundu.