Van'da özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü Özel Eğitim Uygulama Okulu'na gelen aileler, atölyede açılan kurslara katılarak meslek öğreniyor.ANKARA (İGFA) - Van'ın Edremit ilçesinde iki yıl önce açılan özel eğitim uygulama okulu, engelli çocukların yanı sıra annelerinin de zamanlarını verimli değerlendirdiği bir mekan haline geldi.

Çocuklarıyla geldikleri okulda kendileri için oluşturulan alanda bir araya gelen anneler, halk eğitimi merkezi müdürlüğü bünyesinde açılan dikiş nakış ve el sanatları kurslarına katılıyor. Bu sayede hem sosyalleşme hem de el becerilerini geliştirme imkânı bulan anneler, evlerinde kullanmadıkları veya çevreden topladıkları eski malzemeleri yeni ürünlere dönüştürerek satışa sunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre ailelere ayrılan bekleme salonunda oluşturulan atölyede usta öğreticilerden eğitim alan kadınlar, kanaviçe örgü, taş tozundan kalıp dökme, tel kırma, boyama, yağdanlıktan vazo gibi ürünler yaparak Dünya Engelliler Haftası ve Dünya Engelliler Günü etkinliklerinde sergiliyor.

Okul Müdürü Abidin Aşan, bu uygulama sayesinde çocuklarının bakımı için okula gelen annelere istihdam olanakları sağladıklarını belirtirken, usta öğretici Filiz Canlı ise annelerin mesleki eğitimle becerilerini geliştirdiğini ifade ederek, yapılan ürünlerin yıl sonunda düzenlenen sergilerde satıldığını söyledi.