Milyonların gözünün çevrildiği en düşük emekli maaşına zam belli oldu. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Peki, bu zam emekliyi mutlu etti mi? Emeklinin tepkisi ne oldu? Söz vatandaşta…

MUSA YEŞİLDAĞ/HERKES DUYSUN

Herkes Duysun ekibi olarak, emekli maaşına gelen zammı Bursalı vatandaşlara sorduk. En düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya yükseltilirken vatandaşlar miktarı yetersiz buldu. Emekliler ise yüksek kiralardan ve geçim sıkıntısından yakındılar.

Emekliler ayrıca emekli maaşının en az asgari ücret kadar olması gerektiğini bir kiranın bedelinin en az 10 bin olduğu şu dönemde geçinmenin imkansız olduğunu vurguladılar.