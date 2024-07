Bursa Büyükşehir Belediyesi adına BKSTV tarafından Atış Grup sponsorluğunda düzenlenen 62. Uluslararası Bursa Festivali’nin konukları, usta müzisyen Bülent Ortaçgil, Jehan Barbur, Dilek Türkan, Zuhal Olcay ve Ceylan Ertem oldu.

Merinos Parkı’nda gerçekleştirilen konserde, Ortaçgil, “Kadın Sesi Değmiş Şarkılar” özel projesiyle beğenilen eserlerini Bursalı hayranları için seslendirdi. Yılların eskitemediği şarkıları ile sanatseverlere muhteşem bir müzik ziyafeti sunan usta sanatçıya, sahnede Türkiye’nin en güçlü kadın vokalleri Jehan Barbur, Dilek Türkan, Zuhal Olcay ve Ceylan Ertem eşlik etti. 50. sanat yılı anısına şarkılarının hikâyelerini sevenleriyle paylaşan Ortaçgil, gitar sololarıyla izleyenlerden büyük alkış aldı. Usta sanatçıya her şarkısında tek tek sahneye çıkan kadın vokaller muhteşem sesleri ve yorumlarıyla eşlik etti. Türkiye’nin en önemli seslerini aynı sahnede buluşturan Ortaçgil, gece sonunda ise dillerden düşmeyen “Benimle oynar mısın” şarkısını tüm kadın vokallerle ve hayranlarıyla birlikte söyledi.

Gecede festivalin ana sponsoru Atış Grup Temsilcisi Geylani Sırıken, usta sanatçı Ortaçgil ile birlikte Bursalılara unutulmayacak bir konser veren Zuhal Olcay, Jehan Barbur, Dilek Türkan ve Ceylan Ertem’e teşekkürlerini sundu.

No Land ile kültür yelpazesi

Öte yandan 62. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Merinos Parkı’ndaki konserin yanı sıra Balat Parkı’nda ise No Land Grubu sahne aldı. Farklı kültür ve coğrafyalardan gelen müzisyenlerin oluşturduğu müzik topluluğu No Land, İran, Azerbaycan ve Türkiye kültür yelpazesini dünya müziğiyle harmanlayarak, müzik tutkunlarının beğenisine sundu. Elektrik, bas, akustik gitarlar, davul, keman, çello ve trompet enstrümanlarını kullandıkları konserde, edebi değeri olan şarkı sözlerine sahip eserleri seslendiren grup, müzikseverlerden tam not aldı. Yaptıkları müziği ‘geniş kültür yelpazesiyle tüm zamanlara hitap eden bir müzik’ olarak tanımlayan No Land, vokal ve kemanda Kamil Hajiyev, basgitarda Çağatay Vural, elektrik gitarda Sahand Lesani, trompette Oğuz Can Bilgin, çelloda Ege Atalay, ritim gitarda Metin Kesik ve davulda Nihal Saruhanlı ile sahne aldı. Birbirinden farklı ama bir o kadar sevilen müzikleriyle gece boyunca hayranlarından alkış alan gruba, konser sonunda teşekkür plaketlerini BKSTV adına Doğu Dicle Atmaca sundu.

Kaynak: İHA