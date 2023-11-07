Hatay Belen ilçesinde, Belen Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yabancı bir iş yerine hijyen kurallarına aykırı satış yaptığı gerekçesiyle kapatma kararı verildi. Bu önlem, vatandaşların sağlığını koruma amacıyla alındı. Sarımazı Mahallesi'nde gıda sektöründe kaçak olarak işletilen lokanta, sağlık ekiplerinin de katıldığı bir denetimde incelendi. Denetim sonucunda, iş yerinin yabancı bir işletmeye ait olduğu ve hijyen standartlarına uymadığı tespit edildi. Zabıta ekipleri, iş yerini kapatma kararı alarak hijyen koşullarına uymayan bu işletmeye geçit vermedi. Ortaya halk sağlığını tehdit eden görüntüler ortaya çıktı.