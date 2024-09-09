Bursa Büyükşehir Belediyesi, Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı.



3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi’nde yürüyüş düzenlendi.

Yapılan yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş sonrası konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, günde 3 kilometre yürümek gerektiğini belirterek, “Sağlığın değerini kaybolunca anlıyoruz. Bizler bireysel olarak sağlığımızı korumaya güç gösteriyoruz. Sağlık sadece yaşamı uzatmak değil, yaşam kalitesini de artırmak demektir. Sağlıklı ve gülümseyen bir Bursa için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Program, konuşmalar sonrası sona erdi.