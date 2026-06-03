Ekonomim 'in haberine göre, düşük gelirli hanelere destek sağlanmasını amaçlayan düzenlemenin, Meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedefleniyor.

Edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen etki analizi tamamlandı. Önümüzdeki haftadan itibaren AK Parti Meclis Grubu’nun yasa teklifi üzerindeki çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Yeni sistem kapsamında düşük gelirli ailelere yapılacak desteklerin tek tip olmayacağı, bölgesel farklılıkların dikkate alınacağı belirtiliyor. Düzenleme öncesinde il ve ilçe bazında sosyoekonomik durum analiz edildi. Bu çalışmadan elde edilen veriler, destek miktarlarının ve kapsamının belirlenmesinde yol gösterici olacak.

AK Parti kaynakları, sağlanacak desteğin her bölgede aynı seviyede olmayacağını, bölgenin ekonomik koşulları, yaşam maliyeti ve öncelikli ihtiyaçlarının dikkate alınacağını ifade etti. Buna göre, belirlenecek gelir eşiğinin altında kalan hanelere, aradaki fark gelir desteği olarak ödenecek.