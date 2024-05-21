Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın, yönetmenliğini Ufuk Cebeci’nin yaptığı komedi filmi Veda Partisi’nin afişi yayınlandı.

Veda Partisi filminin afişi yayınlandı. Film 14 Haziran’da seyirci ile buluşacak. Vahdet Erdoğan’ın yapımcılığını yaptığı ve genel hikayesini yazdığı Veda Partisi’nin yönetmen koltuğunda ise Ufuk Cebeci oturuyor. Barış Başar’ın senaryosunu yazdığı Veda Partisi’nin oyuncu kadrosunda; Toygan Avanoğlu, Seda Akman, Aslı Bekiroğlu, Altan Erkekli, Goncagül Sunar, Yeşim Dalgıçer, Rüya Coriç, Hakan Bilgin, Şiva Behrouzfar, Ömer Kurt, Buket Akpunar ve Emir Sefa Yıldırım yer alıyor.

Veda Partisi başkanı İbrahim’in, eşinin arkadaşı için düzenlediği bir bekarlığa veda partisinde altüst olan hayatının anlatıldığı hikayede, bir gecede değişen bir ailenin hayatı anlatılıyor. Eğlenceli başlayan bir partinin ilerleyen saatlerde heyecan ve gerilim dolu bir geceye dönüşmesini komedi ile seyircilere aktarıyor.