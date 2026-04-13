ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletinde bulunan Joint Base Andrews askeri üssünde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. İran’a ABD ambargo uygulayacaklarını hatırlatan Trump, "Diğer ülkeler de bu konuda çalışıyor. Böylece İran petrol satamayacak ve bu önlem çok etkili olacak" dedi.

Trump, İran’ın son derece zor bir durumda olduğu ve çaresizlik içinde bulunduğu yönündeki görüşlerini bir kez daha dile getirerek "İran, hiçbir şekilde nükleer silahlara sahip olmayacak. Bunu hâlâ istiyorlar ve geçen gece açıkça belirttiler. Ancak, İran nükleer silahlara sahip olmayacak" diye konuştu.

"İran sözünü tutmadı"

Trump, İran’ın ABD ile müzakerelere dönüp dönmeyeceği yönündeki bir soruya, "Onların geri gelip gelmemesi umurumda değil. Geri gelmezlerse de sorun yok" yanıtını verdi.

İran’ın askeri kapasitesini yok ettiklerini öne süren Trump, "Hürmüz Boğazı’nı açacakları konusunda söz verdiler. Ama bunu yapmadılar. Yalan söylediler" ifadelerini kullandı.

Trump, İran’da düşürülen F-15E savaş uçağından operasyonla kurtarılan iki pilotun sağlık durumuna ilişkin yöneltilen soruyai "Çok iyi durumdalar ve onlarla çok gurur duyuyoruz" yanıtını verdi.

Trump, NATO’nun ABD’ye yeterince destek vermediğini belirterek, "NATO'dan yana çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bize destek olmadılar. NATO için trilyonlarca dolar ödüyoruz ve bize destek olmadılar. Bu konuyu detaylı şekilde değerlendirmemiz gerekecek" eleştirisinde bulundu.