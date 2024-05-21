Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, şehrin turist akınına uğradığı yaz ayları öncesinde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Kumsalların halka hazırlığı Arka Deniz, Duba Plajı kum eleme çalışmalarıyla sürdürülürken, Ayvalık merkez, Çamlık, Armutçuk, 150 Evler Mahallesi ve çevresinde genel temizlik çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Ayrıca halk sağlığı için büyük önem arz eden hijyen çalışmaları, konteynerlerin düzenli olarak ekipler tarafından yıkanmasıyla sağlanıyor. Aynı bölgelerde sık aralıklarla tekrarlanacak olan çalışmalar, 12 ay boyunca Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hız kesmeden devam ettirileceği bildiriliyor.