Bazı program ve ziyaretleri gerçekleştirmek amacıyla Mardin’de bulunan AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Artuklu İlçesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Her fırsatta Mardin’e gelen özellikle AK Parti teşkilatlarını yalnız bırakmayarak ahde vefayı benimseyen bir çizgide hareket eden Milletvekili Faruk Kılıç, vekili olduğu vatandaşları, esnafları, kıymetli muhtarları ve stk temsilcilikleriyle bir araya gelmeyi ihmal etmiyor. Programını Mardin’e yapan Kılıç, bu sefer Artuklu İlçe esnafını tek tek ziyaret ederek çaylarını içti, yerel ve genel gündeme ilişkin hasbihalde bulundu.

YERELDE ESNAFIMIZIN EKONOMİYE DÖNÜK BAKIŞ AÇILARI BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP

Çeşitli programlar çerçevesinde Mardin’e her gelişinde halkın arasına karışmayı ihmal etmediklerini belirten Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, “Esnaf ve vatandaşlarımızla tekrar bir arada olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gün boyunca Artuklu ilçemizin hem ikinci çarşısını hem de birinci cadde üzerinde bulunan esnaf kardeşlerimizi ziyaret ettik. Kendilerine öncelikle hayırlı ve bereketli kazançlar diledik. Yerelde esnafımızın ekonomiye dönük bakış açılarının büyük bir öneme sahip olduklarını gördük. Bu anlamda ki görüş ve çözüm önerileri bizler açısından büyük önem arz etti. Çünkü her işte olduğu gibi esnaflarında kendilerine göre karşılaştığı zorluklar muhakkak bulunmaktadır. Tüm bu sorunları kendileriyle gerçekleştirdiğimiz samimi ortamda konuştuk ve notlarımızı da alarak çözümü noktasında büyük hassasiyet göstereceğimizi kendilerine sunduk”dedi.

BİZLER HER ZAMAN KADİM MEMLEKETİMİZİN DEĞERLİ HALKININ YANINDAYIZ

İnce taş işçiliği ile işlenmiş mihraplarıyla örnek niteliğinde bulunan Kırklar Kilisesi’ni ziyaret eden Kılıç,” ilçemizin diğer ucuna kadar yaptığımız ziyaretlerde yolda karşılaştığımız ve kendilerini bizzat ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımızın bizlere göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Kendiliğince oluşan samimi ortamın feyzini iliklerimize kadar hissettik. AK Partimize olan güvenleri dün gibi canlıydı. Hizmet ve eser siyasetinde AK Parti’nin yerini doldurabilecek başka mercilerin olmadığını onların dilinden bir kez daha duymuş olduk. Bizler her zaman kadim memleketimizin değerli halkının yanındayız. Güvenlerini asla boşa çıkarmamak üzere meclise geldik ve bu onların destekleriyle oldu. Bu desteklerin hakkını vermek, sıkıntısı olana derman olmak için elimizden gelenin fazlasını yapma gayretindeyiz. Gerek Ankara’da gerekse de Mardin’de kapımız da telefonumuz da kendilerine her zaman açıktır. Her şekilde bizlere ulaşabilirler. Sorun ve önerileri ne olursa olsun rahatlıkla bizlerle irtibata geçerek dillendirebilirler. İnşallah bundan sonra da esnaflarımızın daha çok kazanç elde etmeleri ve kendi dallarında daha fazla büyümeleri için AK Parti olarak elimizden gelen her gayreti sarfedecek çalışmalarımızı bu yönde sürdürmeye devam edeceğiz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.