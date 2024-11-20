Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kentte göreve başlayalı 1.5 ayı geçti. Vali Zorluoğlu, ilçeleri ne zaman ziyaret edecek diye merak edilirken Vali’nin korumasız tek başına birçok ilçeyi ziyaret ettiği ortaya çıktı.Şehmus EDİS (DİYARBAKIR İGFA)

Vali Murat Zorluoğlu geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da gerçekleştirdiği ziyaretleriyle dikkatleri üzerine çekti. Vali Zorluoğlu, korumasız ve polis eskortu olmadan, özel aracıyla tek başına halk arasına karışarak esnaf ziyaretine katıldı.

Vali Zorluoğlu'nun bu ziyareti, halkla daha yakın ilişkiler kurma ve onların sorunlarına doğrudan çözüm bulma amacı taşıyor. Esnaf ziyaretleri, valinin halkla olan bağlarını güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyor.

Diyarbakır'ı tanımaya çalışan Vali Zorluoğlu, kıyafet değiştirerek ilçeleri gezdi. Sade vatandaş Murat Zorluoğlu olarak, pazardan alışveriş yaptı, esnaflarla sohbet edip çay içti.

HALKIN VALİSİ

Vali Zorluoğlu ile sohbet eden vatandaşlardan Ekrem Demir, "Oturduğum ev Sur içine yakın. Buraları gelip gidenleri görüyorum. Şehrin ileri gelenleri genellikle önemli gün ve programlarda ya da bir bakan üst düzey biri geldi mi buraları ziyaret ederler. Buralara konvoy ve polis eşliğinde gelirler. Bugünlerde çok şaşkınım. İlimize bir süre önce önce atanan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu bu süre içinde tam 3 kez Sur içine geldi. Hem de korumasız ve polis aracı olmadan tek başına geliyor. Buradaki esnaf ve vatandaşın hal ve hatırını soruyor onlarla beraber taburede oturarak çaylarını içiyor." dedi.

Vali Zorluoğlu'nu Trabzon'dan tanıdığını anlatan Demir, "En büyük özelliğinin halkla iç içe, makam kapısı her zaman açık ve çarşı pazarda “korumasız” gezen bir Vali olduğunu öğrenmiş oldum. Murat Vali “mütevazı” kişiliği ile Diyarbakır'da benim gibi nice insanın gönlünde “taht” kurdu bile.Bir ilin valisinden vatandaşlar ne isteyebilir ki? Öncelikle güler yüz, mütevazı ve vatandaşla iç içe olsun yeter. Önemli olan vatandaşı kucaklayıp dertlerini dinlemektir. Sorunları Ankara’ya taşımadan mahallinde çözebilmektir ”diye konuştu.