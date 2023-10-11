Bilecik Ertuğrulgazi İlkokulunda öğrenim gören öğrencilerin yemek yeme alanlarının olmamasına duyarsız kalamayan belediye sorunun çözümü için çalışma başlattı.

Okulların açılmasıyla birlikte Bilecik’in en büyük mahallelerinden biri olan Ertuğrulgazi İlkokulunda öğrenim gören öğrenciler, öğle yemeklerini okula yakın olan belediye parkında yiyor. Ancak öğrenci sayısının çok olması sebebiyle parkta yoğunluk yaşandığı için oturma alanları yetersiz kalıyor. Bu durumu belediyeye ileten velilerin sorununa ise belediyeden oldukça güzel bir yanıt geldi. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı okulların açılmasıyla birlikte parka 6 adet daha piknik masasının eklendiğini açıklarken veliler için Bilecik Belediyesi Ertuğrulgazi Mahalle Konağında bir kapalı alanın ayrıldığını, bu alanın veli ve öğrenciler için yemek yiyebilecekleri bir salon haline getirildiğini açıkladı.

“En büyük önceliğimiz çocuklarımız ve eğitim’’

Açıklamasını sürdüren Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, “Bizim için en büyük öncelik çocuklarımız ve onların eğitimi. Bu anlamda belediye olarak elimizden gelen tüm imkânları seferber ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Onların akıllarını ve zihinlerini eğitim dışında bir şeyin kurcalamasını asla kabul etmeyiz. Parkımızda okulların açılmasıyla birlikte oturma kapasitemizi 6 adet piknik masası daha koyarak genişletmiştik. Ancak havaların soğumasıyla birlikte velilerimizin ve öğrencilerimizin üşümemesi için orada bulunan Mahalle Konağımızı da veli ve öğrencilerimiz için tadile ettik. Bugün öğle saatlerinde velilerimiz ve öğrencilerimiz kapalı alanımızda yemeklerini yiyebilecekler. Her şey güzel geleceğimiz çocuklarımız için" ifadelerini kullandı.

Havaların soğumasıyla birlikte yemek probleminin daha da büyüyeceğini belirten veliler, Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’nın bu uygulamasıyla rahat bir nefes aldıklarını belirtti. Yapılan bu uygulamayla eğitime ve öğrencilere büyük bir destek sağlayan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı velilerin ve öğrencilerin büyük takdirini topladı. Veli ve öğrenciler de bu uygulamadan duydukları memnuniyeti belirtirken Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve Bilecik Belediyesine teşekkürlerini iletti.