Venezuela'da devlet başkanı seçimlerinin sonuçlarını protesto eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda büyük bir trajedi yaşandı. Yaracuy eyaletinde düzenlenen protestolarda, güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelen eylemcilerle yaşanan şiddet olayları sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi ise yaralandı. Olaylar sırasında çok sayıda protestocu gözaltına alındı.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkenin 2014, 2017 ve 2019 yıllarındaki karanlık dönemlerine dönmesine izin vermeyeceğiz. Yanlış bir adım atmayın" şeklinde uyarılarda bulundu. Lopez, güvenlik güçlerinin disiplinli ve kararlı bir şekilde hareket edeceğini vurguladı.

Venezuela Ulusal Başsavcısı Tarek William Saab ise, protestolar sırasında çok sayıda kamu malının zarar gördüğünü belirterek, sorumlular hakkında yasal işlemlerin başlatılacağını ifade etti. Saab, zararın telafi edilmesi ve olayların sorumlusunun adalet önüne çıkarılması için gerekenin yapılacağını kaydetti.